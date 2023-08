Restrictionari de trafic pentru autovehiculele cu greutate totala maxima autorizata (MTMA) peste 7.5 tone au fost instituite pe raza judetelor Dolj, Olt si Mehedinti in intervalul orar 10:00-20:00, din cauza temperaturilor ridicate. Aceasta masura are scopul de a reduce impactul traficului greu asupra infrastructurii rutiere in conditiile unui context meteorologic calduros, pentru a preveni posibile daune si deteriorari ale drumurilor.Totusi, exista exceptii de la aceasta restrictie pentru ... citeste toata stirea