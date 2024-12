Retea de canalizare, cu portia. Primar: Au fost bani doar pentru un sat

Incepe introducerea retelei de canalizare si in comuna gorjeana Vladimir. Acest lucru se va face etapizat, pentru ca nu sunt bani pentru realizarea sistemului in toata comuna. In prima faza, s-au obtinut fonduri numai pentru satul Andreesti.Valoarea totala a investitiei de introducere a sistemului de canalizare doar in unul din cele patru sate din comuna Vladimir este de 5.500.000 de lei, iar finantarea este prin Programul National "Anghel Saligny""Nu au fost bani pentru introducerea ... citește toată știrea