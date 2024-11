Retea de gaz la Licurici, unde oamenii au sobe pe lemne, desi stau pe o punga de gaze

Comuna care sta pe cea mai mare punga de gaze din Romania va avea, in sfarsit, gaze si in gospodariile oamenilor! E vorba de localitatea gorjeana Licurici, unde localnicii nu au avut niciodata gaze naturale, desi stau pe o comoara. Au aragaz pe butelii si se incalzesc cu sobe pe lemne.Autoritatile au reusit sa obtina fonduri sa scape de acest paradox. In comuna, urmeaza sa fie introdusa o retea de gaze si oamenii sa se foloseasca de aceasta resursa importanta.Doua mii de locuitori vor fi ... citește toată știrea