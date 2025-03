Retea de trafic de migranti destructurata. Perchezitii si in Gorj

Politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, impreuna cu structurile subordonate si procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrala, au desfasurat o ampla operatiune de destructurare a unei retele infractionale specializate in traficul de migranti. In acest sens, au fost efectuate noua perchezitii domiciliare in judetele Valcea, Sibiu si Gorj.In urma cercetarilor, s-a stabilit ca, pe parcursul anului 2024, mai multe persoane - cetateni romani si srilankezi - au initiat si ... citește toată știrea