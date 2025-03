Retinut dupa ce a parasit locul accidentului. A accidentat doua persoane

Politistii din Targu Carbunesti au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj, un barbat de 55 de ani, din comuna Lelesti, banuit de savarsirea infractiunii de parasirea locului accidentului, vatamare corporala din culpa si conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenta alcoolului.Barbatul era beat, testul etilotest aratand o concentratie de 1,07 mg/l alcool pur in aerul expirat, si a lasat in strada doua victime.In aceeasi ... citește toată știrea