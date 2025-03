Retinut dupa ce i-a furat banii din portofel

Un barbat de 43 de ani din Motru a fost retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj, fiind banuit de savarsirea infractiunii de talharie.O iesire la un bar din Motru s-a terminat prost. Pe 28 februarie, politistii au fost sesizati prin apelul 112 de un localnic de 31 de ani, cu privire la faptul ca i-a fost sustrasa din portofel o suma de bani in timp ce se afla in incinta unui local public din Motru.Din cercetarile efectuate de politisti a ... citește toată știrea