Retinut pentru ca a incercat sa violeze o batrana de 85 de ani

Politistii din Stoina au retinut un barbat de 63 de ani dupa ce a incercat sa-si violeze o batrana. Barbatul se afla in arest la domiciliu pentru comiterea acelorasi gen de fapte, asupra unei femei de 87 de ani, din comuna Berlesti.Politisti din Stoina au fost sesizati telefonic, de catre o femeie din municipiul Targu-Jiu, despre faptul ca in noaptea de 26/27 august a.c., un barbat ar fi intrat in locuinta bunicii sale din comuna Logresti si ar fi exercitat acte de violenta asupra ei.La ... citeste toata stirea