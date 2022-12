Retinut pentru furt, santaj si talharie

Un tanar de 21 ani, din orasul Tismana, a sesizat politistii din cadrul Politiei Municipiului Targu-Jiu cu privire la faptul ca in noaptea de 13/14 decembrie, un tanar de 19 ani, din comuna Runcu, i-ar fi sustras, folosind o cheie de rezerva, autoturismul aflat in pozitia inchis-asigurat, situat in parcarea de resedinta, creandu-i un prejudiciu de 55.000 lei.Baiatul de 19 ani l-ar fi santajat, cerandu-i diferite sume de bani pentru a-i restitui autoturismul in cauza.Din cercetarile ... citeste toata stirea