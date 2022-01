Doi barbati din comuna gorjeana Vladimir au dormit o noapte in arestul IPJ dupa ce au furat un cal. Fapta ar fi comis-o in urma cu patru zile. Ei sunt cercetati acum pentru furt calificat.Cei doi ar fi furat calul din grajdul unor localnici din comuna."Politisti din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Targu-Carbunesti au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva ... citeste toata stirea