Retinuti dupa ce au furat cablu de telecomunicatii

Politistii din cadrul Sectiei 9 Politie Rurala Novaci, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Novaci, au efectuat, in cursul zilei de ieri, o perchezitie domiciliara, in localitatea Albeni, la locuinta unui barbat. Acesta este banuit de savarsirea infractiunii de furt calificat.La domiciliul barbatului au fost descoperite si ridicate in vederea continuarii cercetarilor, bunuri rezultate in urma savarsirii infractiunii. Barbatul a fost preluat pentru ... citeste toata stirea