Revin ninsorile

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, 28 noiembrie, un cod galben de ninsori, valabil pana sambata dimineata in zone din 11 judete. Nu vom fi ocoliti nici de ploi. Este in vigoare si o informare de precipitatii moderate cantitativ si intensificari ale vantului.Astfel, in intervalul 29 noiembrie, ora 10:00 - 30 noiembrie, ora 10:00, va fi cod galben de vreme rea in judetele Arges, Bacau, Brasov, Buzau, Covasna, Dambovita, Harghita, Prahova, Sibiu, Valcea si Vrancea. ... citește toată știrea