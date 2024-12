Revin ninsorile

Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteorologica valabila in intervalul 5 decembrie, ora 22:00, pana pe 7 decembrie, ora 18:00.Fenomenele prognozate includ precipitatii moderate cantitativ, formarea izolata de polei, ninsori in zona montana insotite de strat de zapada si intensificari ale vantului.Pe parcursul acestui interval, vor avea loc precipitatii in cea mai mare parte a tarii, predominant sub forma de ploaie. Totusi, in noaptea de joi spre vineri (5 spre 6 ... citește toată știrea