"Revolutie" a soselelor pline de noroi din statiunea montana Ranca. Ce le promit autoritatile turistilor

Strazile interioare din statiunea Ranca, zona care este administrata de orasul Novaci, vor fi asfaltate in acest an. Dumitru Leustean, primarul localitatii Novaci, a precizat ca licitatia este in desfasurare si ca, pana la sfarsitul sezonului rece, va stabilita societatea care va executa lucrarile:"Strazile sunt in evaluare in perioada rece, astfel incat in primavara sa cunoastem proiectantul si constructorul, astfel incat atunci cand vremea ne va permite sa putem incepe lucrarile. Aceasta ... citeste toata stirea