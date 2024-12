Rezervistii de la POT au luat zece mii de voturi in Gorj

Partidul Oamenilor Tineri a obtinut in jur de zece mii de voturi in Gorj. Voturi date de oameni care il sustin pe Calin Georgescu, pentru un partid si niste candidati despre care nu stiau mare lucru.Votantii recunosc ca nu ii stiu pe candidati, dar spun ca au dat un cec in alb, fiind satui de actuala clasa politica. Cei doi candidati din Gorj nu au obtinut mandatele de parlamentar, dar cel putin candidatul de la Camera Deputatilor a fost la cateva sute de voturi.Cele circa zece mii de ... citește toată știrea