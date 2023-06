Un mesaj ro-alert, transmis in urma cu doar cateva minute, avertizeaza ca in intervalul orar 10:45-12:00, in judetul Gorj, vor avea loc descarcari electrice, grindina si intensificari ale vantului.Vor fi averse torentiale care vor acumula peste 35-40 l/mp, descarcari electrice, intensificari ale vantului, grindina.Gorj: Targu Jiu, Motru, Rovinari, Bumbesti-Jiu, Targu Carbunesti, Turceni, Tismana, Balteni, Matasari, Balesti, Plopsoru, Novaci, Runcu, Crasna, Esantareni, Esicleni, Pades, ... citeste toata stirea