Robert Filip, despre o eventuala cursa pentru Primaria Targu Jiu: Niciodata nu intru ca sa pierd

"Eu, daca intru intr-o batalie, niciodata nu intru ca sa pierd", a declarat primarul din Rovinari, Robert Filip, intrebat despre zvonurile cum ca ar putea candida pentru Primaria Targu Jiu, la alegerile de peste doi ani. Acesta a negat ca ar avea, cel putin in prezent, un astfel de plan, pentru ca are multe proiecte pe care trebuie sa le duca la final in orasul Rovinarin.Edilul Robert Filip a adaugat ca municipiul Targu Jiu este un oras greu de condus si cu multe nevoi."Eu, daca intru ... citeste toata stirea