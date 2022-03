Roman cautat pentru ca a violat in Italia, prins de un echipaj de politie din Motru

Un barbat, de 54 de ani, din comuna Zavoi, judetul Caras Severin, a fost oprit in trafic pe o strada din municipiul Motru de un echipaj de politie, iar in urma efectuarii de cercetari s-a constatat ca acesta este urmarit de autoritatile din Italia pentru comiterea infractiunii de viol. Acesta a fost retinut de politisti pentru 24 de ore. Suspectul va fi prezentat Curtii de Apel Craiova. "La data de 29 martie, politisti din cadrul Politiei Municipiului Motru, au identificat, in trafic, in timp ... citeste toata stirea