Primarul liberal Marcel Romanescu a declarat intr-un interviu la Radio Infinit ca isi va urma echipa la PSD.Cativa membri ai echipei Romanescu au parasit PNL Gorj si s-au inscris in PSD Gorj. Romanescu anunta ca nu va ramane singur si isi va urma echipa. "Si cu asta am spus tot", a declarat Romanescu.Aproape intreaga emisiune, primarul a facut campanie PSD, vorbind inclusiv despre proiecte propuse de PNL in 2020, pe care nu le sustinea atunci, dar le sustine acum din echipa PSD, cum ar fi ... citeste toata stirea