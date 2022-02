Romanescu: Bugetul nostru nu va fi validat

Consilierii locali din Targu Jiu au votat bugetul municipiului pentru anul 2022, dar acesta nu va fi validat. O spune chiar primarul Marcel Romanescu. El invoca o intarziere in dreptul Ministerului Finantelor Publice, care nu a transmis sumele de care vor avea nevoie scolile din Targu Jiu. Fara buget validat, municipalitatea inca nu poate demara licitatii pentru lucrarile pe care le are in plan pentru acest an.Desi stiau ca bugetul risca sa nu fie validat, alesii locali l-au adoptat intr-o ... citeste toata stirea