Romanescu nu crede ca vor fi, curand, alegerile in PNL Gorj

Presedintele PNL Targu Jiu, Marcel Romanescu, a anuntat ca a decis sa fie mai rezervat in privinta modului in care se vor desfasura lucruri in partid.El spune ca se va preocupa de primarie."O perioada de timp voi fi extrem de rezervat in privinta modului in care se vor desfasura lucruri in Partidul National Liberal si ma axez pe ceea ce stiu ca am de facut pe administratia de la Targu Jiu".Organizatia centrala a decis, odata cu numirea lui Gigel Stirbu ca interimar, si organizarea ... citeste toata stirea