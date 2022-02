Romanescu nu este dorit in PSD. "Cred ca trebuie sa ne vedem fiecare de ciorba noastra!"

Declaratia edilului din Motru despre faptul ca actualul primar din Targu Jiu, Marcel Romanescu, ar fi binevenit in PSD, a creat foarte multe nemultumiri in randul social-democratilor. Consilierul local Eduard Ladaru ii da replica primarul Cosmin Morega: "Sa ne vedem fiecare de ciorba noastra!""Eu cred ca ar trebui sa ne respectam in Partidul Social Democrat. Sa dam dovada de colegialitate si de bun simt. Sa ne vedem fiecare de ciorba noastra. Asa cum eu nu ma amestec in problemele de la ... citeste toata stirea