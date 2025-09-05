Editeaza

Romanescu: O sa vedem care este minimul de personal cu care putem functiona

Primarul municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, declara ca trebuie sa desfiinteze 117 posturi din primarie, odata cu pachetul de reforme al Guvernului.

"Incercam sa negociem, ar fi dramatic sa ajungem la o reducere cu 45% in conditiile in care, acum un an de zile, au mai fost reduse inca 10% din posturi din fiecare organigrama a primariilor din tara. Asta ar insemna ca peste 50% din posturile pe care le aveam acum un an de zile vor disparea din organigrama fiecarei primarii. E mult, e chiar ...citește toată știrea

