Romanescu (PNL): PSD este numarul unu!

"PSD este formatiunea numarul unu!" Afirmatia nu vine de la vreun social-democrat asa cum ne-am astepta, ci de la un edil liberal. Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a laudat public Partidul Social Democrat ca are strategii mai bune decat partidul din care provine el si ca are si mai multi alegatori.Primarul liberal Marcel Romanescu a vorbit despre alegerile programate peste doi ani si a conturat tabloul scenei politice inainte de scrutin. Desi in sondaje, "ne minteam ca stam mai bine ... citeste toata stirea