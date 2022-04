Romanescu: Pot sa iau in considerare ca, in 2024, poate nu mai sunt primar

Mai sunt doi ani pana la alegerile locale, dar deja se ascut sabiile pentru competitia electorala. Cele mai ascutite par sa fie in acelasi partid si pentru acelasi fotoliu de primar. Celor de la PNL le va fi greu sa aleaga candidatul pentru Primaria Targu Jiu. Deja, liberalii se "bat" intre ei. Primarul Marcel Romanescu il descrie pe cel din Turcinesti drept "o papusa in mana cuiva, un perdant pe care nu-l ia in calcul".Mai e cale lunga pana cand va fi stabilita lista de candidati pentru ... citeste toata stirea