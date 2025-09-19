Editeaza

Romanescu, prins in ruina Casei de Cultura - DOCUMENTE

Sursa: Pandurul
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 15:00
Primarul Marcel Romanescu stia ca reabilitarea Casei de Cultura nu se va face si a tacut malc.

Romanescu pacaleste locuitorii din Targu Jiu din 2020, de cand stie ca investitia la Casa de Cultura a Sindicatelor este in pericol sa nu fie realizata.

Mai intai, niste functionari au gresit documentatiile depuse la Compania Nationala de Investitii (CNI), institutia care a oferit finantare, fiind nevoie de luni de zile pentru a repara acele greseli, iar cand sa inceapa lucrarile a aparut litigiul. ...citește toată știrea

Pandurul
