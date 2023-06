Demers incredibil al Primariei Targu Jiu, care vrea sa faca un nou focar de infectie in municipiu.Primaria Targu Jiu anunta, ca initiator, intentia de elaborare a unui Plan Urbanistic Zonal pentru construirea unei statii de sortare a deseurilor municipale pe str. Ciocarlau, nr. 44, adica in proximitatea unor zone de locuit.Atentie, cei care aveti in intentie sa va opuneti unui astfel de proiect, o puteti face pana la data de 30 iunie.Sortarea deseurilor municipale inseamna de fapt ducerea ... citeste toata stirea