Romanescu vizitat de "mentorul sau" pe probleme administrative

Ilie Bolojan, fostul primar din Oradea, in prezent presedinte al Consiliului Judetean Bihor se afla in vizita la Targu Jiu. El este un apropiat al edilului Marcel Romanescu, alaturi de care a si fost fotografiat, in seara de joi, la o plimbare, in centrul orasului.Marcel Romanescu a afirmat in repetate randuri ca de cate ori are cate o problema in ceea ce priveste administratia locala, ii cere ajutorul colegului sau liberal."Inclusiv strategia mea, la momentul de fata, blamata de foarte ... citeste toata stirea