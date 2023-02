Romanescu: Voi ramane in biroul meu. Daca mi-ar fi teama, ce mesaj le-as transmite eu cetatenilor?

In urma cutremurului cu magnitudine de 5,7 pe Scara Richter, s-au inregistrat mai multe pagube la cladirile din municipiul Targu Jiu. Printre institutiile afectate, se numara si Primaria Municipiului Targu Jiu."Continuam interventia la cladirea Primariei Municipiului Targu Jiu. Au mai ramas patru cosuri, care nu au fost terminate la prima interventie, cele care prezentau cel mai mic risc, dupa evaluarea echipelor constituite sub coordonarea ISU Gorj. Au fost interventii de urgenta si in alte ... citeste toata stirea