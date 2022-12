Romanescu vrea o discutie cu partidul: Daca mi se garanteaza ca nu se va face un joc dublu...

Pe final de an, primarul Marcel Romanescu pastreaza suspansul. Alegerile se apropie, dar edilul din Targu Jiu nu e sigur pe lista carui partid va candida in 2024. Intrebat de o eventuala decizie, Romanescu a spus: "Pot sa discut cu toata lumea. Normal, in primul rand, cu PNL".Mai mult, Romanescu a dat de inteles, din nou, ca daca va pleca din PNL, va pleca cu intreaga organizatie de la municipiu. "Nu-mi voi lasa sutele de membri ai organizatiei municipale la mana si in pixul nimanui", a ... citeste toata stirea