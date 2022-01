Romani in Brexit. Restaurant traditional, deschis de un cuplu de bucuresteni intr-un orasel din Anglia. "Are succes"

Un restaurant care serveste preparate din bucataria traditionala romaneasca a fost deschis de catre doi tineri romani in orasul Gravesend, din comitatul Kent, din Anglia. Restaurantul "Ambient" a fost deschis la jumatatea lunii decembrie in zona centrala a orasului Gravesend din Kent, Marea Britanie. Vasile Conduraru si sotia sa Corina, originari din Bucuresti, s-au mutat in Anglia in anul 2017. Cei doi au decis sa infrunte Brexit-ul si au ramas in Marea Britanie ca sa se apuce de afaceri. Au ... citeste toata stirea