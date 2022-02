Ruset: Trebuie sa le spunem oamenilor adevarul

"Contre" intre administratia Complexului Energetic Oltenia si sindicate dupa primele discutii privind bugetul companiei pe acest an si planul de restructurare. Dupa ce Dumitru Pirvulescu, liderul FNME, a anuntat ca, "in buget, numarul de la inceputul anului este egal cu numarul mediu de salariati. Daca cei doua mii pleaca, pleaca in ultima zi a anului", Ion Ruset a comparat afirmatia cu una de campanie electorala."Asa a inteles domnul Pirvulescu? Daca as candida la alegeri, as fi dat si eu o ... citeste toata stirea