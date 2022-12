S-a aflat cine a castigat "Chefi la cutite" 2022

Joi seara s-a incheiat sezonul 10 al emisiunii "Chefi la cutite" 2022, editia din acest an a celebrului show culinar fiind castigata de reprezentanta in finala a lui chef Sorin Bontea. Florica Baboi, o maramuresanca stabilita la Paris, a fost surpriza serii si a castigat premiul de 30000 de euro.Finala show-ului culinar de la Antena 1 a fost incendiara, iar cei trei finalisti au avut ocazia sa isi aduca in echipa fosti colegi care sa ii ajute. Finalistii din acest sezon, cate unul din fiecare ... citeste toata stirea