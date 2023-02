S-a aprobat preluarea Centrului de Juniori de la Pandurii

Centrul de Copii si Juniori amenajat de clubul Pandurii Targu Jiu in incinta Complexului Sportiv Municipal a intrat in patrimoniul Primariei Targu Jiu. Hotararea care prevede trecerea acestuia la Directia de Patrimoniu si Fond Locativ a fost aprobata de consilierii locali in sedinta extraordinara.HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR 43 / 2023Proiectul de Hotarare de Consiliu Local initiat la inceputul acestei luni de Primaria Targu Jiu a fost votat, in sedinta extraordinara, fiind aprobat cu ... citeste toata stirea