S-a aruncat de pe bloc de mana cu doi copii mici

Tragedie in Timisoara. O femeie s-a aruncat de pe un bloc de mana cu doi copii in varsta de 3, respectiv 6 ani. Toti trei au murit. Potrivit unor surse din ancheta, femeia era divortata si nu locuia in acel bloc. Anchetatorii fac cercetari sa afle ce a determinat-o pe tanara mama sa faca gestul extrem."Politistii Sectiei 3 Timisoara au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe bulevardul Dambovita din Timisoara, au fost gasite 3 persoane in stare de ... citeste toata stirea