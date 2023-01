S-a deschis un nou Centru de evidenta a populatiei in Gorj

Centrul de evidenta populatiei din Balesti functioneaza de miercuri si va deservi populatia celei mai mari comune din judetul Gorj. Centrul a fost deschis la ora 10.00 si cinci locuitorii s-au programat in prima zi de lucru pentru a-si schimba actele de identitate. Acesta functioneaza langa sediul Primariei Balesti."Dupa 7-8 luni de documente si obtinerea de avize, am reusit sa aducem in localitatea noastra acest serviciu atat de important pentru toti locuitorii nostri din comuna. Ii asteptam ... citeste toata stirea