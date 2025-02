S-a dus in vizita la un prieten si s-a ales cu capul spart

Un tanar de 22 de ani din comuna Dragotesti a fost in vizita la prietenul sau din Bolbosi, insa intalnirea s-a terminat prost. Pe fondul consumului de alcool, cei doi au ajuns la bataie. Barbatul de 22 de ani a suferit leziuni in zona capului.Tanarul agresat s-a prezentat in dimineata de 1 februarie, in jurul orei 7, la Centrul de Permanenta ... citește toată știrea