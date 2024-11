S-a impuscat in cap, in drum spre sectia de votare

Un politist de frontiera s-a impuscat in cap, in judetul Giurgiu, in drum spre sectia de votare.Potrivit primelor informatii, acesta urma sa schimbe un angajat ISU la o sectie de votare din localitatea Fratesti.Nu se cunoaste, deocamdata, motivul pentru care a recurs la cest gest si nici nu ar fi lasat un bilet de adio.In dimineata zilei de 24 noiembrie a.c., un politist de frontiera a fost gasit in localitatea Fratesti din judetul Giurgiu, in autoturismul proprietate personala, cu o plaga ... citește toată știrea