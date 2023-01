S-a intrunit Comitetul de urgenta dupa alunecarea de teren de la Preajba

A fost intrunit Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta, in urma alunecarii de teren, produse saptamana trecuta in cartierul Preajba din municipiul Targu Jiu.Evaluatorii spun ca nu sunt amenintate, momentan, gospodariile."S-a intrunit Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta si s-a dispus reactualizarea indicatorilor unui proiect pentru reabilitarea intregii zone care e supusa surparii. Vorbim de un proiect din 2014, in valoare de 8,6 milioane de lei. Vom reactualiza indicatorii sa ... citeste toata stirea