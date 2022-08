S-a rasturnat cu masina. O victima

Un echipaj al Inspectoratului Judetean Gorj a intervenit in aceasta dimineata la un accident produs in Vagiulesti. Din primele informatii, o masina a lovit un cap de pod si apoi s-a rasturnat."In aceasta dimineata, in jurul orei 07:10, am fost solicitati sa intervenim pentru gestionarea unei situatii de urgenta generata de un accident rutier produs pe raza comunei Vagiulesti, satul Carciu in care a fost implicat un autoturism care a lovit un cap de pod si un gard dupa care s-a rasturnat in ... citeste toata stirea