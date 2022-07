S-a "rezolvat" si cu reforma invatamantului din Gorj

S-a rezolvat! Profesorii pot fi in continuare platiti degeaba la cinci licee din Gorj, unde unii dintre dascali erau uneori chiar si elevi, cand nu iesea numarul in sala de clasa. Marcela Mrejeru, sefa Inspectoratului Scolar Judetean Gorj, a aprobat, in prima sedinta a Consiliului de Administratie, suspendarea procesului de reorganizare a liceelor tehnologice.Anul acesta, doar 50 de elevi din cei 200 inscrisi la examen, in cele cinci licee tehnologice, au luat bacalaureatul. Cu toate acestea, ... citeste toata stirea