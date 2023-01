S-a stabilit cauza mortii celor trei mineri de la Jilt: asfixia

Serviciul de Medicina Legala Gorj a stabilit ca cele trei persoane care au decedat in urma accidentului de la Jilt au murit asfixiate.Cauza mortii celor trei mineri decedati in accidentul petrecut marti in perimetrul Carierei Jilt Sud a fost asfixia, dupa cum au precizat reprezentantii Serviciului de Medicina Legala Gorj."Trupurile neinsufletite au fost aduse inca din ziua accidentului la Serviciul de Medicina Legala Gorj. In cursul zilei de miercuri, medicul sef legist a efectuat ... citeste toata stirea