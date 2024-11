S-au batut pe mostenire

Cazul din Bumbesti-Jiu scoate in evidenta cat de adanci pot deveni conflictele familiale atunci cand sunt amplificate de dispute legate de mosteniri.Un barbat de 62 de ani a fost condamnat la un an de inchisoare cu amanarea aplicarii pedepsei, dupa ce, in vara anului 2021, si-a agresat sora in timpul unui conflict spontan aparut in cadrul unui litigiu pentru impartirea unor terenuri. Incidentul a avut loc in prezenta unui expert judiciar, care efectua masuratori pentru partajul succesoral. ... citește toată știrea