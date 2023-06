Tot mai multe cupluri din Gorj ajung sa divorteze. Se vede acest lucru si in ultimele statistici. Comparativ cu anul trecut, de exemplu, sunt de aproape doua ori mai mult.In martie 2022, de exemplu, erau inregistrate 26 de divorturi. In martie 2023, statisticile arata ca 42 de cupluri au decis sa se separe.69 de cupluri s-au casatorit in martie 2022 ... citeste toata stirea