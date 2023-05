Patru barbati au iscat un scandal in incinta unui local din Motru.Politia Municipiului Motru a fost sesizata prin apel de urgenta, la data de 10 mai, cu privire la faptul ca in incinta unui local public din muncipiul Motru are loc un conflict intre mai multe persoane.Politistii s-au deplasat la fata locului, stabilind ca pe fondul consumului de alcool, intre patru barbati, cu varste cuprinse intre 18 si 35 de ani a izbucnit un conflict, ... citeste toata stirea