Un barbat de 45 de ani, din comuna Balteni, a fost retinut, la data de 2 mai, de catre politistii din cadrul Politiei Orasului Esicleni, pentru 24 de ore, fiind banuit de savarsirea infractiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice, de catre o persoana aflata sub influenta bauturilor alcoolice.Barbatul a fost depistat de politisti la data de 1 mai, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 675 Esicleni, iar in urma testarii cu aparatul etilotest, acesta a indicat o concentratie de 1, ... citeste toata stirea