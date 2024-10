S-au incaierat la un botez

Patru barbati au fost retinuti de politistii din Valcea pentru incaierare, distrugere, tulburarea linistii publice si violare de domiciliu. Scandalul a izbucnit in noapea de 26 spre 27 octombrie, la un botez. Sase raniti au fost dusi la spital, informeaza Politia judetului.Potrvit unui comunicat de presa al IPJ Valcea, in noaptea de 26 spre 27 octombrie, la o petrecere de botez in Bujoreni a izbucnit un scandal intre mai multe persoane care s-au luat la bataie atat in curtea unei cladiri, cat ... citește toată știrea