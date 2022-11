S-au inmultit furturile de lemne. Care este situatia in Gorj

Politistii, jandarmii si padurarii din Gorj au intetit controalele in zonele impadurite.Fata de anul trecut, infractiunile sunt mai multe. S-au constatat de trei ori mai multe contraventii si au fost deschise peste 600 de dosare penale. Lemne au fost confiscate de 30 de ori mai multe decat in 2021. "Se observa o crestere semnificativa. In primele zece luni ale acestui an, fiind confiscat cu peste 12 mii de metri cubi mai mult material lemnos comparativ au aceeasi perioada a anului trecut", a ... citeste toata stirea