S-au opus construirii unei noi gradinite cu fonduri europene

foto: arhivaO parte dintre consilierii locali din comuna Balteni au incercat sa ia dreptul unor copiii de a invata in conditii moderne. Este vorba de cinci consilieri locali de la AUR si unul de la PNL care au votat impotriva construirii unei gradinite pe fonduri europene in satul Pesteana."Din fericire acest proiect de pe ordinea de zi a trecut pentru ca am o majoritate in Consiliul Local, dar in caz contrar, prescolarii ... citește toată știrea