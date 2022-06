Sacelu, de astazi deschisa. Planurile primarului

Statiunea Sacelu s-a deschis de sambata, 4 iunie. Tariful de intrare este de 25 de lei, iar un sezlong costa 10 lei. Copiii sub 7 ani nu platesc nimic. In prezent, baza de tratament este administrata de Complexul Energetic Oltenia, care a facut in acest an doar lucrari de intretinere a acesteia.Autoritatile din comuna gorjeana Sacelu au planuri mari. Intentioneaza sa preia bazele de tratament din localitate, administrate acum de Complexul Energetic Oltenia. Astfel, sustine edilul, ar putea fi ... citeste toata stirea