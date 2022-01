Sala de pacanele inchisa de politie

O sala de jocuri de noroc, din orasul Rovinari, a fost inchisa de politie pentru incalcarea in mod repetat a masurilor anti-Covid.In minivacanta de Mica Unire, politistii gorjeni au actionat in vederea verificarii modului de respectare a masurilor de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2.Cu aceasta ocazie, politistii au constatat ca o sala de jocuri de noroc, cu punctul de lucru in orasul Rovinari, desfasura activitati specifice obiectului de activitate dupa orele 2200, incalcand ... citeste toata stirea